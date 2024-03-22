Объект энергетической инфраструктуры повреждён в Николаевской области
Глава администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что объект энергетической инфраструктуры повреждён в регионе.
«Получил повреждения объект энергетической инфраструктуры», — написал он в своём Telegram-канале.
Речь идёт об объекте в Николаевском районе.
Ранее воздушная тревога была объявлена в 14 регионах Украины.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: