В Молдавии в первом чтении приняли закон о голосовании по почте в США и Канаде

Правящая партия Молдавии (PAS) утвердила в первом чтении закон о внедрении голосования по почте за границей. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов в парламенте голосовали против.

Как сообщает ТАСС, оппозиционные депутаты обвинили президента Майю Санду и поддерживающую её правящую партию в намерении фальсифицировать результаты предстоящих осенью президентских выборов.

В законопроекте отмечается, голосование по почте в пилотном режиме будет внедрено в США и Канаде, а результаты голосования в рамках пилотного проекта будут иметь законную силу.

Критики такого решения также сообщают о дискриминации молдавских мигрантов, которые сконцентрированы в Израиле, Италии и России.

Так, депутат Александр Суходольский заявил, что никто из числа представителей «правящего режима» не смог в парламенте внятно объяснить, как человек, заполняя избирательный бюллетень, «сможет гарантировать свою гражданскую безопасность».

«Вдруг за ним стоит некто и грозит пальцем, указывая, за кого голосовать? Кто вскроет бюллетени? Будет ли контроль за подсчётом этих голосов?» — цитирует его Sputnik Молдова.

Майя Санду намерена баллотироваться на второй президентский срок, она предложила парламенту в один день с выборами организовать референдум, чтобы граждане могли высказать мнение о вступлении Молдавии в Евросоюз.