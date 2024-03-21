Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы прогремели 21 марта в городе Херсоне, который находится под контролем киевского режима. Информацию об этом предоставил украинский «24-й канал».
- AP
Какие-либо подробности произошедшего в сообщении не приводятся. Известно лишь, что речь идёт о нескольких взрывах.
Ранее издание «СТРАНА.ua» сообщило о взрывах, которые прогремели в Харькове на северо-востоке Украины.
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