Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне

Взрывы прогремели 21 марта в городе Херсоне, который находится под контролем киевского режима. Информацию об этом предоставил украинский «24-й канал».

AP

Какие-либо подробности произошедшего в сообщении не приводятся. Известно лишь, что речь идёт о нескольких взрывах. Ранее издание «СТРАНА.ua» сообщило о взрывах, которые прогремели в Харькове на северо-востоке Украины.