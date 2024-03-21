Кимаковский: в освобождённом Тоненьком раньше стояли расчёты РСЗО Vampire ВСУ

В селе Тоненькое, которое перешло под контроль ВС России, раньше стояли расчёты РСЗО Vampire, которые наносили удары по центру Донецка, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

РИА Новости

«Именно в Тоненьком базировались злосчастные расчёты РСЗО Vampire, которыми вооружённые формирования Украины наносили удары по центру Донецка в 2022 и 2023 годах», — сказал Кимаковский ТАСС. 21 марта Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что вооружённые силы освободили населённый пункт Тоненькое на Авдеевском направлении. Это было сделано благодаря слаженным действиям группировки войск «Центр».