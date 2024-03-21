Сальдо: Каховка и ряд сёл Херсонской области остались без газа после удара ВСУ
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Об этом он написал в Telegram.
По словам Сальдо, украинские войска нанесли удар по газораспределительной станции в Каховском муниципальном округе.
«Город Каховка, сёла Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка остались без газоснабжения», — говорится в сообщении.
Ранее Сальдо сообщил, что доложил российскому лидеру Владимиру Путину об обстрелах и о терактах в Херсонской области во время проведения выборов президента России.