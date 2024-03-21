Сальдо: Каховка и ряд сёл Херсонской области остались без газа после удара ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Каховка и ряд сёл региона остались без газа после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Сальдо, украинские войска нанесли удар по газораспределительной станции в Каховском муниципальном округе.

«Город Каховка, сёла Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка остались без газоснабжения», — говорится в сообщении.

Ранее Сальдо сообщил, что доложил российскому лидеру Владимиру Путину об обстрелах и о терактах в Херсонской области во время проведения выборов президента России.