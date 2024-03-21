В Одессе произошло аварийное отключение на электроподстанции

В Одессе произошло аварийное отключение оборудования на одной из электроподстанций.

Об этом говорится в сообщении регионального отделения украинского энергохолдинга ДТЭК.

«Произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы», — заявили в региональном отделении.

Отмечается, что специалисты работают на месте аварии. Также клиентов и объекты критической инфраструктуры планируют переключить на резерв.

В частности, подача электричества приостановлена в микрорайоне Черёмушки.

Ранее сообщалось, что на территории Киева произошла очередная серия взрывов, третья за ночь по счёту.