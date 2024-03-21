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В Одессе произошло аварийное отключение на электроподстанции

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В Одессе произошло аварийное отключение оборудования на одной из электроподстанций.
В Одессе произошло аварийное отключение на электроподстанции
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении регионального отделения украинского энергохолдинга ДТЭК.

«Произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы», — заявили в региональном отделении. 

Отмечается, что специалисты работают на месте аварии. Также клиентов и объекты критической инфраструктуры планируют переключить на резерв. 

В частности, подача электричества приостановлена в микрорайоне Черёмушки.

Ранее сообщалось, что на территории Киева произошла очередная серия взрывов, третья за ночь по счёту.

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