RT в Telegram
Подпишись

Российские бойцы уничтожили четыре блиндажа ВСУ на Донецком направлении

Короткая ссылка
Российские расчёты крупнокалиберных орудий 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожили четыре блиндажа с личным составом украинской армии на Донецком направлении фронта, заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, в результате противник лишился до 30 человек личного состава убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Центр» поразили за сутки 16 опорных пунктов ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить