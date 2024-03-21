Российские бойцы уничтожили четыре блиндажа ВСУ на Донецком направлении
Российские расчёты крупнокалиберных орудий 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожили четыре блиндажа с личным составом украинской армии на Донецком направлении фронта, заявили в Минобороны России.
По данным ведомства, в результате противник лишился до 30 человек личного состава убитыми и ранеными.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Центр» поразили за сутки 16 опорных пунктов ВСУ.
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