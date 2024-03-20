Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины

Сирены воздушной тревоги активировали в двух регионах Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно этим данным, предупреждения об угрозе с воздуха действуют в Днепропетровской и Харьковской областях на северо-востоке Украины. Ранее поступила информация, что сирены воздушной тревоги прозвучали в четырёх регионах Украины.