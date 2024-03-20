Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины
Сирены воздушной тревоги активировали в двух регионах Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Согласно этим данным, предупреждения об угрозе с воздуха действуют в Днепропетровской и Харьковской областях на северо-востоке Украины.
Ранее поступила информация, что сирены воздушной тревоги прозвучали в четырёх регионах Украины.
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