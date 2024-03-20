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МИД: в Эстонии исказили контекст удара войск СССР по позициям фашистов в Таллине

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Власти Эстонии превзошли Йозефа Геббельса, исказив «в антироссийском угаре» контекст авианалёта советских войск на позиции фашистов в Таллине. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
МИД: в Эстонии исказили контекст удара войск СССР по позициям фашистов в Таллине
  • Gettyimages.ru
  • © Izzet Keribar

Эстонское дипведомство 10 марта опубликовало в социальной сети X пост о 80-й годовщине авианалёта советской авиации на позиции оккупировавших Таллин немецко-фашистских войск.

В МИД России отметили, что единственный посыл этого заключается в том, что «русские целились в жилые кварталы и культурные достопримечательности тогда и продолжают сегодня так же поступать на Украине».

«Не секрет, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами, а степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам Геббельс», — говорится в комментарии ведомства.

В министерстве добавили, что фотография, якобы демонстрирующая последствия советских бомбардировок, на самом деле была сделана при отходе Балтийского флота, когда разрушения городу нанесли наступающие немецко-фашистские войска.

Ранее в Эстонии пограничники оштрафовали гражданина Франции за георгиевскую ленточку.

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