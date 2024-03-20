Один человек погиб, двое пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

В результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб, ещё двое получили ранения, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Один человек погиб — мужчина находился в машине, когда в неё прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте ещё до приезда бригады скорой помощи», — сообщил губернатор.

Ещё два человека пострадали. По словам Гладкова, у 17-летней девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рассечение надбровной области, у мужчины — осколочные ранения правой верхней конечности. Раненых граждан госпитализировали.

Днём 20 марта в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

Спустя некоторое время в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.