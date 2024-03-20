Экс-президент Молдавии Додон заявил, что будет участвовать в работе ПМЭФ
- globallookpress.com
«Я намерен принять участие в работе ПМЭФ... Многие проблемы в экономических отношениях между нашими странами не решаются. Форум в Санкт-Петербурге — отличная площадка для их обсуждения и поиска решений», — цитирует его ТАСС.
Додон отметил, что после прихода к власти действующего президента Майи Санду отношения Молдавии с Россией ухудшились и это стало причиной кризиса в экономике.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что планирует посетить ПМЭФ-2024.
Форум пройдёт 5—8 июня в Санкт-Петербурге.