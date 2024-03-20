Кулеба: Макрон под отправкой войск на Украину подразумевал подготовку ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что президент Франции Эммануэль Макрон под отправкой войск на Украину подразумевал подготовку ВСУ на украинской территории.

Об этом говорится в сообщении La Stampa.

По его словам, лидеров стран Европы охватила паника после заявления Макрона об отправке войск на Украину.

«Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас», — сказал Кулеба.

Глава украинского МИД также утверждает, что Киев никогда не просил Запад об отправке военных на Украину.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовится отправить контингент на Украину.

По его словам, на начальном этапе контингент составит порядка 2 тыс. военных.