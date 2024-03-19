Экс-советник Пентагона: Зеленский может перенести правительство во Львов

Владимир Зеленский может перенести столицу из Киева во Львов, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Возможно, Зеленский сядет в автомобиль или самолёт и отправится на запад, чтобы сформировать правительство во Львове», — заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Ранее сирены воздушной тревоги активировали на всей территории Украины.