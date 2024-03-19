Пушилин: пять человек пострадали в результате атак ВСУ на Донецк и Горловку

Донецк и Горловка подверглись атакам со стороны Вооружённых сил Украины. Как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в результате этого пострадали пять мирных жителей.

По его словам, в результате обстрелов и атак украинских беспилотников ранения получили женщина 1936 года рождения, а также четверо мужчин 1969, 1986, 1951 и 1983 годов рождения.

«У пострадавших ранения средней степени тяжести, оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пушилин в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось об украинских дронах-камикадзе, которые атаковали село Долгое в Белгородской области.