Еврокомиссия признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов за год

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что примерно 500 тыс. снарядов будет поставлено Киеву из ЕС к концу марта.

Об этом пишет ТАСС.

«Политическая цель всё ещё остаётся в силе, мы поставим 1 млн снарядов до конца года», — сказал он.

Стано добавил, что к концу марта ЕС поставит Украине около 500 тыс. снарядов.

Так, ЕК признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов за период с 20 марта 2023 года по 19 марта 2024 года.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на €500 млн.