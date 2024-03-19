Еврокомиссия признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов за год
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Об этом пишет ТАСС.
«Политическая цель всё ещё остаётся в силе, мы поставим 1 млн снарядов до конца года», — сказал он.
Стано добавил, что к концу марта ЕС поставит Украине около 500 тыс. снарядов.
Так, ЕК признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов за период с 20 марта 2023 года по 19 марта 2024 года.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на €500 млн.