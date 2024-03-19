МО: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили до 130 военнослужащих
- РИА Новости
Об этом заявили в Минобороны России.
Как сказано в сводке ведомства, подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение и отразили две контратаки украинских войск в районе населённого пункта Старомайорское ДНР.
Потери ВСУ составили: до 130 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения.