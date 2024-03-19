В Харьковской и Сумской областях объявили воздушную тревогу

На территории Харьковской и Сумской областей Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщается на украинском официальном ресурсе по оповещению населения.

Ранее воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.

До этого в окрестностях Харькова прогремели взрывы.