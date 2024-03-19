В Харьковской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
На территории Харьковской и Сумской областей Украины объявили воздушную тревогу.
- Gettyimages.ru
- © Joel Carillet
Об этом сообщается на украинском официальном ресурсе по оповещению населения.
Ранее воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.
До этого в окрестностях Харькова прогремели взрывы.
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