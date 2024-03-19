Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за открытия избирательных участков в ПМР
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.
«Посол России прибыл в МИД Молдавии, куда его вызвали в связи с проведением голосования в Приднестровье на выборах президента России», — заявили в диппредставительстве.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинёв отреагирует на решение Москвы открыть избирательные участки к выборам президента России в Приднестровской Молдавской республике.