Бывший начальник Генерального штаба армии Польши генерал Раймунд Анджейчак высказал мнение, что потери Вооружённых сил Украины следует исчислять миллионами, а не сотнями тысяч.

Об этом он заявил в эфире телеканала Polstat.

«Я считаю, что потери украинской армии нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч», — сказал Анджейчак.

Военный добавил, что у Украины нет резервов, а также ощущается острая нехватка личного состава.

Ранее издание Responsible Statecraft писало, что странам Запада необходимо подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой, пока на Украине не случился полный крах.