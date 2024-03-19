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Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ исчисляются миллионами, а не тысячами

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Бывший начальник Генерального штаба армии Польши генерал Раймунд Анджейчак высказал мнение, что потери Вооружённых сил Украины следует исчислять миллионами, а не сотнями тысяч.
Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ исчисляются миллионами, а не тысячами
  • AP
  • © Libkos

Об этом он заявил в эфире телеканала Polstat.

«Я считаю, что потери украинской армии нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч», — сказал Анджейчак.

Военный добавил, что у Украины нет резервов, а также ощущается острая нехватка личного состава.

Ранее издание Responsible Statecraft писало, что странам Запада необходимо подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой, пока на Украине не случился полный крах.

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