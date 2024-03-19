Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ исчисляются миллионами, а не тысячами
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Об этом он заявил в эфире телеканала Polstat.
«Я считаю, что потери украинской армии нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч», — сказал Анджейчак.
Военный добавил, что у Украины нет резервов, а также ощущается острая нехватка личного состава.
Ранее издание Responsible Statecraft писало, что странам Запада необходимо подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой, пока на Украине не случился полный крах.