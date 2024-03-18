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Пострадавший при обстреле Белгорода мужчина скончался в больнице

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Пострадавший при обстреле Белгорода 15 марта со стороны ВСУ мужчина скончался в больнице, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавший при обстреле Белгорода мужчина скончался в больнице
  • РИА Новости

«Ночью скончался один из тяжёлых пациентов — мужчина получил тяжёлое ранение 15 марта, находясь на производственном предприятии. Врачи до последнего боролись за его жизнь», — сообщил он.

Днём 15 февраля украинская армия нанесла удар по Белгородской области. В результате удара в Белгороде погибли семь человек, в том числе ребёнок. Ранения получили 20 человек.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что знает об ударе ВСУ по Белгороду, но «не может» назвать его преступлением.

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