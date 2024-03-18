RT в Telegram
Подпишись

Силы ПВО приведены в готовность в Воронежской области

Короткая ссылка
В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников, силы ПВО приведены в готовность, сообщил губернатор Александр Гусев.
Силы ПВО приведены в готовность в Воронежской области
  • РИА Новости

«Силы ПВО наготове. Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — сказал он.

Перед этим средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить