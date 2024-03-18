Силы ПВО приведены в готовность в Воронежской области
В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников, силы ПВО приведены в готовность, сообщил губернатор Александр Гусев.
- РИА Новости
«Силы ПВО наготове. Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — сказал он.
Перед этим средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
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