Силы ПВО приведены в готовность в Воронежской области

В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников, силы ПВО приведены в готовность, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Силы ПВО наготове. Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — сказал он.

Перед этим средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области.