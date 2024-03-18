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Суд в ДНР приговорил десятерых боевиков «Азова» к срокам от 26 до 27 лет колонии

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Верховный суд ДНР приговорил к срокам от 26 до 27 лет колонии строгого режима десятерых боевиков «Азова»*, которые в составе миномётной батареи обстреливали жилые дома Мариуполя.
Суд в ДНР приговорил десятерых боевиков «Азова» к срокам от 26 до 27 лет колонии
  • РИА Новости

Приговоры вынесены в отношении Леонида Глущенко, Олега Пономаренко, Евгения Горяйнова, Константина Олейника, Вадима Цолана, Сергея Щепкива, Николая Щербатова, Яна Сергиенко, Ильи Вороновича и Артёма Филина, сообщает Генпрокуратура.

Как напоминает Следственный комитет, преступления были совершены с 25 февраля по 19 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что в ДНР командир «Азова» получил 29 лет колонии заочно за обстрел гражданских объектов.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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