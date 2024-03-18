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Мирошник: более 130 человек пострадали за неделю от обстрелов ВСУ

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Более 130 человек пострадали во время выборной недели на приграничных территориях из-за обстрелов ВСУ.
Мирошник: более 130 человек пострадали за неделю от обстрелов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Более 130 человек за минувшую неделю пострадали. Они были ранены, много людей погибло, есть погибшие или пострадавшие дети», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE». 

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что доложил российскому лидеру Владимиру Путину об обстрелах и терактах в Херсонской области во время проведения выборов президента России.

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