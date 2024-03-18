МО: десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении

Ивановские десантники штурмом взяли опорный пункт украинской армии к северо-западу от Артёмовска.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение ВС России по переднему краю, штурмом овладело опорным пунктом украинских войск к северо-западу от Артёмовска.

13 марта экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» ивановских десантников уничтожил укреплённые опорные пункты ВСУ с пехотой на Артёмовском направлении.