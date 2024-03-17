Два украинских дрона уничтожены силами ПВО над Белгородской областью

Два украинских дрона уничтожены силами ПВО России в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны.

РИА Новости

Попытка террористической атаки была пресечена примерно в 19:30 мск, отмечает ведомство. Ранее в Курской области предупредили об опасности атаки беспилотных аппаратов, силы противовоздушной обороны были приведены в готовность.