Посольство России осудило попытку поджога консульского отдела в Кишинёве

Российское посольство в Молдавии осудило попытку поджога консульского отдела в Кишинёве.

Об этом пресс-служба посольства сообщила в Telegram.

Кроме того, там заявили, что ждут справедливого и сурового наказания виновника поджога, а также поблагодарили граждан за проявленное мужество и гражданскую сознательность.

«Несмотря ни на какие провокации, голосование на участке продолжается в штатном режиме. Отмечаем высокую активность и большое число желающих принять участие», — говорится в сообщении.

Ранее в Кишинёве задержали мужчину, бросившего бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства России.