Украинский военный: пехота скоро будет сидеть под землёй из-за российских БПЛА

Пехота украинской армии скоро будет сидеть под землёй из-за российских FPV-дронов, заявил солдат ВСУ, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

«Это нас ждёт в ближайшем будущем по всем фронтам: в пределах 6—7 км наша пехота будет постоянно находиться под землёй», — сказал он в эфире телеканала «Мы — Украина».

По мнению военного, через четыре-пять месяцев у российских бойцов будет достаточно таких БПЛА для атаки по каждому украинскому солдату, передаёт ТАСС.

Бескрестнов отметил, что каждый атакованный боец ВСУ с вероятностью 99% погибнет, так как в чистом поле против FPV выжить невозможно.

Ранее в Минобороны России сообщили, что более 20 атак FPV-дронами совершили десантники за сутки на Запорожском направлении.