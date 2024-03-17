В Харьковской области почтили память погибших при обстреле ВСУ мирных граждан

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев почтил память мирных граждан, погибших при обстреле со стороны ВСУ посёлка Казачья Лопань.

«17 марта 2022 года украинские неонацисты обстреляли посёлок Казачья Лопань Харьковской области. В результате обстрела погибли шесть человек», — заявил он.

Ганчев уточнил, что после повторного обстрела погибла ещё одна мирная жительница.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что два человека погибли, ещё трое получили ранения в результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины.