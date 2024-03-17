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В Харьковской области почтили память погибших при обстреле ВСУ мирных граждан

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Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев почтил память мирных граждан, погибших при обстреле со стороны ВСУ посёлка Казачья Лопань.
В Харьковской области почтили память погибших при обстреле ВСУ мирных граждан
  • РИА Новости

«17 марта 2022 года украинские неонацисты обстреляли посёлок Казачья Лопань Харьковской области. В результате обстрела погибли шесть человек», — заявил он.

Ганчев уточнил, что после повторного обстрела погибла ещё одна мирная жительница.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что два человека погибли, ещё трое получили ранения в результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины.

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