В Харьковской области почтили память погибших при обстреле ВСУ мирных граждан
- РИА Новости
«17 марта 2022 года украинские неонацисты обстреляли посёлок Казачья Лопань Харьковской области. В результате обстрела погибли шесть человек», — заявил он.
Ганчев уточнил, что после повторного обстрела погибла ещё одна мирная жительница.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что два человека погибли, ещё трое получили ранения в результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины.