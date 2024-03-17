Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Домодедовском районе
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — говорится в сообщении.
В результате атаки, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил Собянин.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО уничтожили девять снарядов RM-70 Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» над территорией Белгородской области.