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Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Домодедовском районе

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городском округе Домодедово российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву.
Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Домодедовском районе
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — говорится в сообщении. 

В результате атаки, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил Собянин.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО уничтожили девять снарядов RM-70 Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» над территорией Белгородской области.

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