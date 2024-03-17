Макрон: Киеву нужны дополнительные гарантии помощи до начала переговоров о мире

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Украине нужно предоставить дополнительные гарантии по оказанию военной помощи до начала мирных переговоров.

Об этом сообщает телеканал ТСН.

«Мы должны предоставить Украине дополнительные гарантии, чтобы Украина имела чёткую видимость календаря военной помощи, на что она может рассчитывать, и шла уверенно до момента, когда переговоры (о завершении конфликта. — RT) станут возможны», — передаёт РИА Новости слова Макрона.

Он добавил, что ФРГ взяла на себя большие обязательства по совместному производству на Украине оружия.

Ранее Макрон допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине.