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Оперштаб Краснодарского края: пожар на территории Славянского НПЗ ликвидирован

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Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края полностью ликвидировали.

Об этом оперативный штаб региона сообщает в Telegram.

«По данным ЕДДС Славянского района, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован», — сказано в заявлении.

Также сообщается, что в момент атаки один человек погиб, предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Ранее стало известно, что несколько беспилотников украинской армии пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

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