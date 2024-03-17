Оперштаб Краснодарского края: пожар на территории Славянского НПЗ ликвидирован
Об этом оперативный штаб региона сообщает в Telegram.
«По данным ЕДДС Славянского района, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован», — сказано в заявлении.
Также сообщается, что в момент атаки один человек погиб, предварительная причина смерти — сердечный приступ.
Ранее стало известно, что несколько беспилотников украинской армии пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.