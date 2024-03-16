RT в Telegram
Подпишись

Семья из Авдеевки заявила RT, что сажала картошку в подвале из-за обстрелов ВСУ

Короткая ссылка
Семья из освобождённой от киевского неонацистского режима Авдеевки рассказала в беседе с корреспондентом RT Мариной Косаревой, что им приходилось выращивать картошку в подвале частного дома, чтобы было, что есть, но при этом не попадать под обстрелы.

Как отметила мать семейства Полина, это было весной прошлого года.

«Пусть мы и находились в подвале, мы находились в частном доме. Кушать-то надо. Магазины это, конечно, хорошо, которые были, но, во-первых, там всё было в три раза дороже... весна пришла, а улучшения по ситуации нет, непонятно, когда всё закончится, надо подготавливаться к следующей зиме — мы посадили картошку», — пояснила она.

По её словам, снаряды неоднократно пролетали над их огородом. А как-то ракета ударила недалеко от их дома, чудом никто не пострадал.

«На наших глазах она падает вниз — и всё как в замедленной съёмке: пыль поднимается вверх, камни. Мы стоим, грубо говоря, на открытой местности. Бежать бы не успели, чтоб куда-то скрыться, падали уже на месте», — отметила Полина.

Семья почти два года жила «перебежками» из дома в подвал, ненадолго выходили, чтобы приготовить обед.

Чтобы развлечь сына Диму, мать читала ему сказки, учила с ним буквы и цифры. 

Ранее RT показал процесс голосования в освобождённой Авдеевке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить