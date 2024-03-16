Семья из Авдеевки заявила RT, что сажала картошку в подвале из-за обстрелов ВСУ

Семья из освобождённой от киевского неонацистского режима Авдеевки рассказала в беседе с корреспондентом RT Мариной Косаревой, что им приходилось выращивать картошку в подвале частного дома, чтобы было, что есть, но при этом не попадать под обстрелы.

Как отметила мать семейства Полина, это было весной прошлого года.

«Пусть мы и находились в подвале, мы находились в частном доме. Кушать-то надо. Магазины это, конечно, хорошо, которые были, но, во-первых, там всё было в три раза дороже... весна пришла, а улучшения по ситуации нет, непонятно, когда всё закончится, надо подготавливаться к следующей зиме — мы посадили картошку», — пояснила она.

По её словам, снаряды неоднократно пролетали над их огородом. А как-то ракета ударила недалеко от их дома, чудом никто не пострадал.

«На наших глазах она падает вниз — и всё как в замедленной съёмке: пыль поднимается вверх, камни. Мы стоим, грубо говоря, на открытой местности. Бежать бы не успели, чтоб куда-то скрыться, падали уже на месте», — отметила Полина.

Семья почти два года жила «перебежками» из дома в подвал, ненадолго выходили, чтобы приготовить обед.

Чтобы развлечь сына Диму, мать читала ему сказки, учила с ним буквы и цифры.

Ранее RT показал процесс голосования в освобождённой Авдеевке.