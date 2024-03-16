Грайворон попал под обстрел ВСУ

Под обстрел ВСУ попал город Грайворон в Белгородской области. Пострадавших нет, но произошло возгорание крыш и перекрытий в двух частных домах.

РИА Новости

«Очаги возгорания оперативно потушены пожарными расчётами. Подомовой обход продолжается», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 16 марта украинская армия вновь обстреляла Белгородский район, два человека погибли, ещё трое получили ранения.