Грайворон попал под обстрел ВСУ
Под обстрел ВСУ попал город Грайворон в Белгородской области. Пострадавших нет, но произошло возгорание крыш и перекрытий в двух частных домах.
- РИА Новости
«Очаги возгорания оперативно потушены пожарными расчётами. Подомовой обход продолжается», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
16 марта украинская армия вновь обстреляла Белгородский район, два человека погибли, ещё трое получили ранения.
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