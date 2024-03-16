Премьер Литвы объяснила отставку главы МО потребностью делать больше и быстрее
- AFP
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Председатель правительства Литвы подчеркнула, что отставка Анушаускаса не связана с «какой-либо резко изменившейся ситуацией в сфере безопасности». По её словам, изменения происходят тогда, когда «они назрели».
«Вопрос связан с тем, что за оставшееся время работы правительства надо сделать больше и быстрее», — написала она в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что глава литовского оборонного ведомства передал премьеру заявление об отставке.