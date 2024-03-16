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Премьер Литвы объяснила отставку главы МО потребностью делать больше и быстрее

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Отставка главы Министерства обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса продиктована необходимостью делать больше и быстрее. Об этом сообщила премьер-министр республики Ингрида Шимоните.
Премьер Литвы объяснила отставку главы МО потребностью делать больше и быстрее
  • AFP
  • © UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Председатель правительства Литвы подчеркнула, что отставка Анушаускаса не связана с «какой-либо резко изменившейся ситуацией в сфере безопасности». По её словам, изменения происходят тогда, когда «они назрели».

«Вопрос связан с тем, что за оставшееся время работы правительства надо сделать больше и быстрее», — написала она в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что глава литовского оборонного ведомства передал премьеру заявление об отставке.

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