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Сальдо сообщил о ликвидации боевиков в Херсонской области

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ликвидации боевиков, которые терроризировали мирных жителей региона.
Сальдо сообщил о ликвидации боевиков в Херсонской области
  • РИА Новости

По словам губернатора, «удары настигли группы управления БПЛА в населённых пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномёт в Токаревке и РЛС в селе Ветровое.

«Все эти инструменты террора предназначались для кровавых атак на мирные, социальные объекты, в том числе избирательные участки левого берега Днепра Херсонской области», — написал Сальдо в личном Telegram-канале.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что в Брилёвке при обстреле избирательного участка пострадали два человека.

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