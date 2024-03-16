Сальдо сообщил о ликвидации боевиков в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ликвидации боевиков, которые терроризировали мирных жителей региона.

По словам губернатора, «удары настигли группы управления БПЛА в населённых пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномёт в Токаревке и РЛС в селе Ветровое.

«Все эти инструменты террора предназначались для кровавых атак на мирные, социальные объекты, в том числе избирательные участки левого берега Днепра Херсонской области», — написал Сальдо в личном Telegram-канале.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что в Брилёвке при обстреле избирательного участка пострадали два человека.