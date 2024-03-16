Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины

Сирены воздушной тревоги прозвучали в трёх регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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Согласно этим данным, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях страны. В пятницу, 15 марта, сообщалось, что сирены воздушной тревоги активировали на всей территории Украины.