Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины
Сирены воздушной тревоги прозвучали в трёх регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
- Gettyimages.ru
Согласно этим данным, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях страны.
В пятницу, 15 марта, сообщалось, что сирены воздушной тревоги активировали на всей территории Украины.
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