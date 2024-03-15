Зеленский открыто анонсировал нанесение ударов по территории России

Владимир Зеленский на фоне провальных попыток ВСУ зайти на территорию Белгородской и Курской областей выступил с угрозами в адрес России, пообещав нанести удары.

«Определили самые уязвимые места (России. — RT), те, где мы можем нанести ей наибольший вред. И будем наносить», — сообщил он в своём Telegram.

Зеленский отметил, что обсудил с главкомом ВСУ Александром Сырским «применение ударных, дальнобойных дронов по российской логистике».

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удары по избирательным участкам в Каховке и Брилёвке Херсонской области.

В Брилёвке два человека пострадали.

Президент России Владимир Путин пообещал, что удары по России не останутся безнаказанными.