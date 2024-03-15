Зеленский открыто анонсировал нанесение ударов по территории России
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
«Определили самые уязвимые места (России. — RT), те, где мы можем нанести ей наибольший вред. И будем наносить», — сообщил он в своём Telegram.
Зеленский отметил, что обсудил с главкомом ВСУ Александром Сырским «применение ударных, дальнобойных дронов по российской логистике».
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удары по избирательным участкам в Каховке и Брилёвке Херсонской области.
В Брилёвке два человека пострадали.
Президент России Владимир Путин пообещал, что удары по России не останутся безнаказанными.