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СК: обстрел Донецка, при котором погибли трое детей, вёлся снарядами НАТО

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Обстрел, при котором погибли трое детей в Петровском районе Донецка, предположительно, вёлся снарядами образца стран НАТО.
СК: обстрел Донецка, при котором погибли трое детей, вёлся снарядами НАТО
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, заявили в Следственном комитете России.

«В ходе осмотра установлено, что в результате прямого попадания в частный жилой дом погибли два ребёнка 2021 и 2014 годов рождения, а также подросток 2007 года рождения. Предположительно, обстрел производился с применением образцов стран НАТО», — отметил представитель СК.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что трое детей погибли в результате ночного обстрела Донецка ВСУ.

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