СК: обстрел Донецка, при котором погибли трое детей, вёлся снарядами НАТО
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, заявили в Следственном комитете России.
«В ходе осмотра установлено, что в результате прямого попадания в частный жилой дом погибли два ребёнка 2021 и 2014 годов рождения, а также подросток 2007 года рождения. Предположительно, обстрел производился с применением образцов стран НАТО», — отметил представитель СК.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что трое детей погибли в результате ночного обстрела Донецка ВСУ.