Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины

Сирены воздушной тревоги активировали в двух регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

globallookpress.com

Согласно этим данным, воздушную тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях Украины. Ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве и Киевской области. Также сообщалось о серии взрывов в украинской столице.