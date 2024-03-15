Гладков: в больнице после обстрелов ВСУ остаются 13 жителей Белгородской области
Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, пять из них находятся в тяжёлом состоянии.
«Например, муж и жена, которые получили ранения вчера. Им оказывается вся необходимая помощь. У мужа во время операции два раза останавливалось сердце, но благодаря умелым действиям врачей смогли восстановить биение сердца», — сказал глава региона.
Сейчас, как отметил Гладков, оба супруга находятся в реанимационном отделении под аппаратами ИВЛ.
Ранее украинские войска нанесли удар по селу Грузское в Белгородской области.
Также жительница Новостроевки Грайворонского района рассказала корреспонденту RT Павлу Белому, что стрельба здесь слышна уже три дня.