Марочко: подконтрольный Киеву Волчанск массированно обстреляла артиллерия ВСУ

Подконтрольный Киеву Волчанск был массированно обстрелян украинской артиллерией.

Об этом заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в результате обстрела была повреждена инфраструктура, также пострадали мирные жители.

«По утверждениям местного населения, обстрел велся с юго-западного направления (территория Харьковской области)», — цитирует Марочко РИА Новости.

Ранее ВСУ ударили по селу Соловьёвка в Брянской области.

Также дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль с людьми в Глотове Белгородской области.