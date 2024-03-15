Марочко: подконтрольный Киеву Волчанск массированно обстреляла артиллерия ВСУ
Об этом заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в результате обстрела была повреждена инфраструктура, также пострадали мирные жители.
«По утверждениям местного населения, обстрел велся с юго-западного направления (территория Харьковской области)», — цитирует Марочко РИА Новости.
Ранее ВСУ ударили по селу Соловьёвка в Брянской области.
Также дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль с людьми в Глотове Белгородской области.