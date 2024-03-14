Сальдо: ВСУ нанесли удар по больнице в Каховке Херсонской области
По его словам, в результате удара ВСУ разрушен гараж, повреждения получили здание скорой помощи и соседние строения больницы. Из местных жителей никто не пострадал.
«Специалисты проводят тщательное обследование места происшествия и документальную фиксацию его обстоятельств», — добавил Сальдо.
Губернатор рассказал, что в последние сутки для атаки Каховского округа ВСУ активно использовали дроны-камикадзе самолётного типа.
Сегодня утром украинские военные обстреляли село Хинель Севского района Брянской области.