Посёлок Прохоровка Белгородской области подвергся атаке двух БПЛА

В Прохоровском районе Белгородской области атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолётного типа подвергся посёлок Прохоровка.

Об этом он написал в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотники совершили падение с последующей детонацией.

Отмечается, что в результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также были выбиты окна и посечён фасад.

Второй беспилотник, как сообщил губернатор, сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной был повреждён соседний частный жилой дом

Отмечается, что пострадавших нет.

«Пожарные расчёты уже прибыли на место для ликвидации последствий», — написал Гладков.

Ранее ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области.