Посёлок Прохоровка Белгородской области подвергся атаке двух БПЛА
Об этом он написал в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, беспилотники совершили падение с последующей детонацией.
Отмечается, что в результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также были выбиты окна и посечён фасад.
Второй беспилотник, как сообщил губернатор, сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной был повреждён соседний частный жилой дом
Отмечается, что пострадавших нет.
«Пожарные расчёты уже прибыли на место для ликвидации последствий», — написал Гладков.
Ранее ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области.