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InfoBRICS: солдаты ВСУ испытывают страх, потому что ими командует Сырский

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Украинские военные боятся из-за того, что ими командует главком Александр Сырский, который готов бросать людей в «мясорубку». Об этом говорится в материале аналитика Драго Боснича для InfoBRICS.
InfoBRICS: солдаты ВСУ испытывают страх, потому что ими командует Сырский
  • © AP Photo / Roman Chop

«Совершенно очевидно, что сам украинский народ прекрасно осознаёт масштабы резни, в которую его втянуло НАТО. Особенно это касается солдат, именно поэтому они так боятся, что ими командует Сырский», — отметил он.

Боснич подчеркнул, что военнослужащие украинских войск помнят, как нынешний главком отправлял солдат в «мясорубку» под Дебальцево и Артёмовском. По его словам, именно поэтому Сырский получил прозвище «мясник».

Ранее главком ВСУ признал тяжёлое положение для Киева на фронте из-за наступления ВС России.

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