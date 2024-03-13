InfoBRICS: солдаты ВСУ испытывают страх, потому что ими командует Сырский
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«Совершенно очевидно, что сам украинский народ прекрасно осознаёт масштабы резни, в которую его втянуло НАТО. Особенно это касается солдат, именно поэтому они так боятся, что ими командует Сырский», — отметил он.
Боснич подчеркнул, что военнослужащие украинских войск помнят, как нынешний главком отправлял солдат в «мясорубку» под Дебальцево и Артёмовском. По его словам, именно поэтому Сырский получил прозвище «мясник».
Ранее главком ВСУ признал тяжёлое положение для Киева на фронте из-за наступления ВС России.