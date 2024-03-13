Украинские военные боятся из-за того, что ими командует главком Александр Сырский, который готов бросать людей в «мясорубку». Об этом говорится в материале аналитика Драго Боснича для InfoBRICS.

«Совершенно очевидно, что сам украинский народ прекрасно осознаёт масштабы резни, в которую его втянуло НАТО. Особенно это касается солдат, именно поэтому они так боятся, что ими командует Сырский», — отметил он.

Боснич подчеркнул, что военнослужащие украинских войск помнят, как нынешний главком отправлял солдат в «мясорубку» под Дебальцево и Артёмовском. По его словам, именно поэтому Сырский получил прозвище «мясник».

Ранее главком ВСУ признал тяжёлое положение для Киева на фронте из-за наступления ВС России.