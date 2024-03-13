Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
В МЧС Белгородской области заявили, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
- РИА Новости
«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — указывается в заявлении ведомства.
Ранее ракетную опасность объявили в Курске и Курском районе.
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