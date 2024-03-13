Гусев: более 40 воздушных целей уничтожили в Воронежской области за сутки
- РИА Новости
Информация об этом появилась в его Telegram.
«Дежурными средствами ПВО и системами РЭБ на территории Воронежской области за последние сутки обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей», — говорится в сообщении.
По словам главы региона, пострадавших и значительных повреждений в результате украинской атаки нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется.
Вместе с этим Гусев поблагодарил военных за их работу.
Ранее в Воронежской области несколько раз работали системы ПВО.