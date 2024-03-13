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Гусев: более 40 воздушных целей уничтожили в Воронежской области за сутки

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь на территории региона средствами ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей.
Гусев: более 40 воздушных целей уничтожили в Воронежской области за сутки
  • РИА Новости

Информация об этом появилась в его Telegram.

«Дежурными средствами ПВО и системами РЭБ на территории Воронежской области за последние сутки обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, пострадавших и значительных повреждений в результате украинской атаки нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется.

Вместе с этим Гусев поблагодарил военных за их работу.

Ранее в Воронежской области несколько раз работали системы ПВО.

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