Сотрудник промышленного предприятия пострадал при обстреле ВСУ Шебекина

Сотрудник промышленного предприятия пострадал при обстреле ВСУ города Шебекино, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отмечается, что у мужчины были зафиксированы контузия и ссадины.

«Бригадой скорой раненый доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в Telegram.

Кроме того, по словам губернатора, при обстреле со стороны ВСУ были выбиты окна в нескольких квартирах в многоквартирном доме, также зафиксировано задымление в боксе на территории промышленного предприятия.

«Повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются абоненты города Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань», — отметил Гладков.

Ранее ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области.