Гладков: при падении БПЛА повреждены линия газоснабжения и два домовладения
Информация об этом появилась в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова.
По его словам, один из беспилотников упал в частном секторе в селе Богословка, в результате чего была повреждена линия газоснабжения.
Также беспилотник врезался в дерево в городе Губкине в частном секторе, где были зафиксированы повреждения в двух домовладениях: выбиты окна, посечены фасады.
Ещё один беспилотник упал вне населённого пункта в районе села Богословка.
Ранее Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке трёх БПЛА.