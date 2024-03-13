Гладков: при падении БПЛА повреждены линия газоснабжения и два домовладения

При падении беспилотников в Губкинском городском округе Белгородской области повреждены линия газоснабжения и два домовладения.

Информация об этом появилась в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, один из беспилотников упал в частном секторе в селе Богословка, в результате чего была повреждена линия газоснабжения.

Также беспилотник врезался в дерево в городе Губкине в частном секторе, где были зафиксированы повреждения в двух домовладениях: выбиты окна, посечены фасады.

Ещё один беспилотник упал вне населённого пункта в районе села Богословка.

Ранее Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке трёх БПЛА.