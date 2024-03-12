RT поговорил с героиней постановочного фото из Мариуполя, которое Запад использует в своей пропаганде
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Так, например, в фильме есть знаменитое постановочное фото с Марианной, которое СМИ на Западе растиражировали как «удар российской авиации по роддому в Мариуполе».
Вышемирская отметила, что не считает нужным обращать внимание на политизированные награды.
«Изначально было понятно, что они этот «Оскар» получат. Ещё в тот момент, когда их на него номинировали, потому что, собственно, для этого всё и было сделано», — сказала собеседница RT.
Девушка намерена бороться с «лицемерием, цинизмом, ложью и фейками» на законодательном уровне — баллотироваться на выборах в законодательные органы. Сейчас она живёт в России, работает в строительной компании и занимается волонтёрством.
В 2022 году в европейских и американских СМИ опубликовали фото беременной Марианны Вышемирской на фоне разрушенного роддома в Мариуполе. Западные журналисты делали громкие заявления о том, что Россия якобы нанесла удар по медучреждению. Через несколько недель сама девушка признала фейком сообщение об авиаударе.