RT поговорил с героиней постановочного фото из Мариуполя, которое Запад использует в своей пропаганде

Украинский пропагандистский фильм «20 дней в Мариуполе» получил «Оскар» за «лучший документальный фильм», в ленте при этом засветилась «роженица из мариупольского роддома» Марианна Вышемирская. RT поговорил с девушкой и узнал, что её раздражает то, что авторы фильма и западные медиа используют её в своей пропаганде.

Так, например, в фильме есть знаменитое постановочное фото с Марианной, которое СМИ на Западе растиражировали как «удар российской авиации по роддому в Мариуполе».

Вышемирская отметила, что не считает нужным обращать внимание на политизированные награды.

«Изначально было понятно, что они этот «Оскар» получат. Ещё в тот момент, когда их на него номинировали, потому что, собственно, для этого всё и было сделано», — сказала собеседница RT.

Девушка намерена бороться с «лицемерием, цинизмом, ложью и фейками» на законодательном уровне — баллотироваться на выборах в законодательные органы. Сейчас она живёт в России, работает в строительной компании и занимается волонтёрством.

В 2022 году в европейских и американских СМИ опубликовали фото беременной Марианны Вышемирской на фоне разрушенного роддома в Мариуполе. Западные журналисты делали громкие заявления о том, что Россия якобы нанесла удар по медучреждению. Через несколько недель сама девушка признала фейком сообщение об авиаударе.