Гладков сообщил об обстреле посёлка Прилесье Белгородской области со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Прилесье.

Об этом он написал в Telegram.

«Под обстрел ВСУ попал посёлок Прилесье Краснояружского района. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, в результате атаки повреждения получили здание ДК и территория сельскохозяйственного предприятия.

Кроме того, повреждена линия электропередачи.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали при помощи беспилотника коммерческое предприятие в Белгороде.