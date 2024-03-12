Гладков сообщил об обстреле посёлка Прилесье Белгородской области со стороны ВСУ
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Об этом он написал в Telegram.
«Под обстрел ВСУ попал посёлок Прилесье Краснояружского района. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
По словам Гладкова, в результате атаки повреждения получили здание ДК и территория сельскохозяйственного предприятия.
Кроме того, повреждена линия электропередачи.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали при помощи беспилотника коммерческое предприятие в Белгороде.