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Гладков сообщил об обстреле посёлка Прилесье Белгородской области со стороны ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Прилесье.
Гладков сообщил об обстреле посёлка Прилесье Белгородской области со стороны ВСУ
  • © РИА Новости / Сергей Батурин

Об этом он написал в Telegram.

«Под обстрел ВСУ попал посёлок Прилесье Краснояружского района. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, в результате атаки повреждения получили здание ДК и территория сельскохозяйственного предприятия.

Кроме того, повреждена линия электропередачи. 

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали при помощи беспилотника коммерческое предприятие в Белгороде.

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